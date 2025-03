Wachtlijst langdurige zorg slinkt

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Monitor Toegankelijkheid van zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Langdurige zorg

Stonden er in december 2023 nog 700 mensen op de wachtlijst voor een plek in de langdurige geestelijke gezondheidszorg, in december 2024 ware dat er nog zo’n 640. In de gehandicaptenzorg wachtten in december 2024 ongeveer evenveel mensen als in december 2023, namelijk zo’n 1760. En in de intramurale ouderenzorg nam het aantal mensen dat wachtte in een jaar af van 22.000 naar 20.000.

Huisarts

Het laatste kwartaal van 2024 zochten meer mensen via zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar naar een huisarts dan het kwartaal ervoor. In Enschede, Hendrik-Ido-Ambacht, Leeuwarden, Vlissingen, Purmerend en Bergen op Zoom moesten mensen het langst wachten. Met name Enschede springt er uit: daar wachten 1194 mensen op bemiddeling naar een huisarts en dat is drie keer zoveel als in de andere vier gemeenten.

Ziekenhuizen

De wachttijden in de medisch-specialistische zorg bleven landelijk ongeveer gelijk. Toch zijn er duidelijke verschillen: in een deel van de regio’s zijn de wachttijden voor een eerste polibezoek bovengemiddeld lang, in andere regio’s moeten mensen juist langer op een behandeling wachten. Zo wachten vrouwen in Noord Holland het langst op een borstreconstructie (negen weken langer dan gemiddeld). In Groningen zijn de wachttijden voor het rechtzetten van het neustussenschot erg lang (twaalf weken langer dan gemiddeld) en in Gelderland duurt het acht weken langer dan gemiddeld om een nieuwe knie te krijgen.

Ggz

In de geestelijke gezondheidzorg blijven de totale gemiddelde wachttijden voor bijna alle diagnosegroepen te lang. De Treeknorm voor de wachttijd tot het eerste consult is vier weken, de norm voor de wachttijd tot start van de behandeling is tien weken. Wat opvalt, is dat de wachttijd voor behandelingen bij veel diagnoses rond de Treeknorm ligt, maar dat de wachttijd voor de intake bijna overal rond de vijftien weken schommelt.