Inspectie legt Eerstelijnzorg last onder dwangsom op

Eerstelijnzorg BV kreeg eerder dit jaar al een aanwijzing van de inspectie om te stoppen met zorg totdat de zorg verbeterde. De zorgaanbieder kon niet aantonen dat zorgverleners bevoegd waren, er werden geen dossiers van cliënten bijgehouden en er was geen medicatiebeleid. Het bedrijf moest daarop stoppen en alle cliënten overdragen aan andere zorgverleners.

De inspectie constateerde bij een controle dat de zorgaanbieder dit nog altijd niet volledig had gedaan, daarom is de inspectie deze maand overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom.