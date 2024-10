Inspectie meldt meer registraties van gedwongen zorg

Het gaat daarbij om gedwongen opname, vrijheidsbeperkingen, insluiting, vasthouden, het onder dwang geven van medicijnen of iemand verzorgen die dat niet wil.

Meerdere verklaringen

Het aantal ging van 14.921 in 2022 naar 15.940 in 2023. De inspectie keek naar driekwart van de zorgaanbieders (verpleeghuizen, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) die dwang mogen toepassen. In 2021 werden er 13.445 gevallen geregistreerd, maar door de coronacrisis gebeurde dat toen in de verpleeghuizen niet volledig.

Volgens de inspectie zijn er meerdere verklaringen: betere registratie, meer patiënten en cliënten met complexe problemen en personeelstekorten waardoor er eerder gedwongen zorg wordt ingezet, ook al is zo min en zo kort mogelijke gedwongen zorg het (wettelijke) streven. (ANP)