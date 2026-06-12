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Thema: Eerstelijnszorg
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Inspectie stelt All Care 4 All onder verscherpt toezicht

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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft All Care 4 All B.V. in Waalwijk onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. All Care 4 All moet de tekortkomingen binnen 5 maanden wegnemen, aldus de inspectie.

All Care 4 All biedt wijkverpleging aan asielzoekerscentra in Zuid-Oost Brabant. Op 17 maart bezocht de inspectie All Care 4 All. Ondanks dat All Care 4 All 2 keer de tijd kreeg om verbeteringen door te voeren, stelt de inspectie vast dat All Care 4 All nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg.

“De deskundigheid en begeleiding van de zorgverleners is onvoldoende. Daarbij houden zij onvoldoende rekening met de specifieke doelgroep van de organisatie. Ook wordt er te weinig gerapporteerd over (bijna-)incidenten. Hierdoor leert de organisatie onvoldoende van wat er (bijna) mis gaat. Daarnaast werkt All Care 4 All niet volgens de richtlijnen voor het veilig geven van medicijnen. Dit brengt risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg met zich mee.”

All Care 4 All moet uiterlijk voor 23 oktober 2026 de noodzakelijke verbeteringen hebben doorgevoerd.

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Meer over:Inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (igj)

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