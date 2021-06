Inspecties positief over fusie jeugdbescherming in Zeeland

Een kwalitatief goede jeugdbescherming in Zeeland is weer een stap dichterbij, melden de inspecties voor Gezondheid en Jeugd en Justitie en Veiligheid. Het nieuwe plan waarbij Jeugdbescherming west bestuurlijk fuseert met Intervence is “volledig en realistisch”.

De jeugdzorg en jeugdbescherming in de provincie staat onder grote druk. Er is al tijden onduidelijkheid over het voortbestaan van Intervence. In februari oordeelde de inspecties negatief over het plan van de dertien Zeeuwse gemeenten om cliënten en medewerkers van Intervence over te dragen aan drie andere gecertificeerde instellingen. Ook jeugzorgorganisatie Briedis is onlangs failliet verklaard. Dit baart Kinderrechters, inspectie, de Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving zorg.

Fusie

Nu lijken er positieve berichten te komen over jeugdbescherming. In april oordeelde de inspecties positief over de eerste fase van het plan van Jeugdbescherming west om bestuurlijk te fuseren met Intervence. Ook de tweede fase kon de goedkeuring van de inspecties wegdragen.

Continuïteit

Het plan is concreet en volledig, is het oordeel. Er is voldoende geanticipeerd op de risico’s, kinderen en gezinnen zullen minimale consequenties ervaren van dit plan en de continuïteit en kwaliteit van zorg is gegarandeerd. Kinderen en gezinnen zullen minimale consequenties van dit plan ervaren.

Toezicht

“De inspecties volgen de voortgang van de fusie en gevolgen voor de uitvoering door regulier toezicht”, schrijven ze. “Dit betekent dat de inspecties afspraken maken met de bestuurder van Jeugdbescherming west over de manier, de onderwerpen en de momenten waarop zij geïnformeerd willen worden.”