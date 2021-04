Kinderrechters luiden noodklok over jeugdzorg Zeeland

Na de voortdurende onduidelijkheid over het voortbestaan van de Zeeuwse jeugdzorgaanbieder Intervence, is er onlangs ook een streep gezet door het voortbestaan van de jeugdzorgaanbieder Briedis.

Een ondertoezichtstelling is het geven van gedwongen hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. De overheid grijpt daarmee in in de opvoedingssituatie. Alleen als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Dat er nu in Zeeland geen jeugdzorgaanbieder in staat is om deze gedwongen hulpverlening op zich te nemen, is volgens de kinderrechters dan ook zeer schrijnend, melden zij in een persbericht.

Kinderrechters maken zich zorgen

De zorgen van de kinderrechters passen in het beeld dat de IGJ, de Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving eerder deze week schetsten. Het gaat daarbij niet alleen om de zorgen over het ontbreken van jeugdbeschermers voor nieuwe ondertoezichtstellingen, maar ook om de lange wachtlijsten waar kinderen en gezinnen mee te maken hebben.

Gemeenten krijgen dit jaar 613 miljoen euro extra om de acute problemen in de jeugdzorg op te lossen. Met dit geld hopen Rijk en gemeenten onder andere de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en de wachttijden aan te pakken.