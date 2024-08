InteraktContour verwelkomt nieuwe toezichthouder

Pieter Hermsen begon zijn loopbaan als verpleegkundige. Via diverse functies in de vvt-sector en voor mensen met een verstandelijke beperking deed hij bestuurlijke ervaring op. Zo was hij bestuurder van de stichting Severinus in Veldhoven. Sinds 1 oktober 2020 is Hermsen bestuurder van Vivent. Hij is toezichthouder in de zorg en docent strategisch HRM aan opleidingsinstituut ICM in Utrecht. Hij schreef daarnaast enkele leerboeken voor de gehandicaptenzorg en publicaties voor gezondheidszorgonderwijs geschreven.

NAH

Op 1 september 2024 start Hermsen als toezichthouder bij InteraktContour. Hij volgt Liesbeth Denee op en neemt haar rol over in de commissie kwaliteit en veiligheid. “Wij zijn heel blij om iemand met een strategische en generalistische kijk op actuele vraagstukken in onze sector te mogen verwelkomen”, reageert rvt-voorzitter Kees Erends.

InteraktContour biedt gespecialiseerde behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) in Oost- en Midden-Nederland.