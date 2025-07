Investeringen in zorgvastgoed blijven achter in het eerste halfjaar van 2025

In het afgelopen half jaar werd 268 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dit is een daling van 19 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat meldt Capital Value.

Het investeringsniveau blijft ver achter bij de jaren 2019-2022, toen in de eerste helft van die jaren structureel meer dan 400 miljoen euro werd geïnvesteerd. In 2025 werd tot nu toe circa 105 miljoen euro (39 procent) geïnvesteerd in nieuwbouw van zorgwoningen, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Concreet betreft dit circa 400 nieuwe eenheden.

Toch blijft dit fors onder de jaarlijkse nieuwbouwambitie voor ouderen. Hoewel bij beleggers veel kapitaal beschikbaar is, heeft het in de eerste helft van 2025 nog niet geleid tot een toename van investeringen in zorgvastgoed. Om de nieuwbouwambitie voor ouderen te ondersteunen, roept Capital Value het Rijk en gemeenten op de realisatie van zorggeschikte woningen verder te stimuleren en het investeringsklimaat voor zorgvastgoed te verbeteren.

Particuliere woonzorg en intramuraal zorgvastgoed

Investeerders hebben vooral belangstelling voor particuliere woonzorg en intramuraal vastgoed. In de eerste helft van 2025 werd 35 procent geïnvesteerd in particuliere woonzorg. Doordat 36 procent van het transactievolume is geïnvesteerd in intramuraal zorgvastgoed, is een evenwichtiger investeringsbeeld ontstaan.

Opvallend is dat er opnieuw nieuwbouwcomplexen zijn aangekocht, terwijl dit de afgelopen jaren juist vaak als financieel lastig haalbaar werd beschouwd. De financiële haalbaarheid van intramurale nieuwbouwprojecten is de afgelopen jaren onder druk komen te staan door stijgende bouwkosten en rentelasten, terwijl de opbrengsten voor beleggers onvoldoende meegroeiden vanuit de NHC-vergoeding. In het eerste halfjaar van 2025 werden vier intramurale nieuwbouwtransacties afgerond met een gezamenlijk volume van ruim 38 miljoen euro.

Afwezigheid van internationale kopers

In de eerste helft van 2025 waren met name institutionele beleggers, particuliere beleggers en vastgoedfondsen actief als kopers van zorgvastgoed. Zij kochten gezamenlijk voor circa 232 miljoen euro aan, wat neerkomt op ongeveer 86 procent van het totale investeringsvolume. In euro’s is dit vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. Het afgelopen half jaar waren internationale beleggers als koper volledig afwezig.

Internationale verkopers zorgvastgoed

Als verkopers daarentegen waren juist internationale beursgenoteerde vastgoedfondsen op de markt. Zij waren verantwoordelijk voor circa 47,5 miljoen euro aan verkopen van zorgvastgoed, ongeveer 18 procent van het totale transactievolume. Deze verkopen kwamen onder andere vanuit partijen als Aedifica, Cofinimmo en Emeis. De voornaamste beweegredenen voor verkoop zijn de aandelenkoersen en schuldgraad van deze fondsen en niet het sentiment op de zorgvastgoedmarkt. De lagere aandelenkoersen van deze fondsen maken dat zij genoodzaakt zijn vastgoed af te stoten.

Meer kapitaal beschikbaar bij zorgvastgoedfondsen

In de eerste helft van 2025 was er opvallend veel beweging zichtbaar onder zorgvastgoedfondsen. Bij institutionele beleggers werd onder andere 250 miljoen euro aan pensioengeld toegezegd aan het Amvest ‘Living & Care Fund’. Daarnaast haalde Bouwinvest 130 miljoen euro op voor het recent gelanceerde ‘Dutch Senior Living Impact Fund’. Ook bij particuliere zorgvastgoedfondsen is sprake van toenemende activiteit. Zo investeerde Holland Immo Group via het ‘IMMO Zorgwoningfonds 9’ ruim 36 miljoen euro, lanceerde Capitalisers zowel het ‘Care III’ fonds als het overkoepelende ‘Grow with Care’ fonds, en breidde Cortese haar portefeuille uit met de aankoop van twee gezondheidscentra voor het ‘HealthCare XIV’ fonds. Beursgenoteerde zorgvastgoedfondsen beperkten zich in H1 2025 tot verkopen in Nederland. De voorgenomen fusie tussen Aedifica en Cofinimmo zou op termijn tot meer dynamiek kunnen leiden, maar daarvan is tot nu toe nog geen sprake.