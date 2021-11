Ipse de Bruggen steekt 250 miljoen in vastgoed

Ipse De Bruggen steekt tot en met 2029 ruim 250 miljoen euro in het eigen vastgoed. Hiervan wordt 100 miljoen gefinancierd via een lening van de Europese Investeringsbank (EIB). De investeringen worden gedaan in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming.

Het merendeel van deze investeringen (167 miljoen euro) vindt plaats in de periode 2020-2025 en is zowel gerelateerd aan de drie landgoedterreinen van Ipse de Bruggen als aan de locaties in de wijk. Daarnaast wordt er over de gehele breedte van het vastgoedbezit geïnvesteerd in duurzaamheid.

Wensen van de cliënt

’We zien dat de wens van cliënten verandert”, vertelt bestuurder Andrea van Steensel. “Denk hierbij aan een eigen badkamer voor de cliënt of een eigen keuken. Gevolg is leegstand van oude kamers en dat kost geld. Daarnaast heeft Ipse de Bruggen steeds meer cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben. Niet alle locaties zijn hiervoor geschikt. En tot slot zijn er ook woonlocaties die onderhouds technisch aan vervanging toe zijn.”

Passende huisvesting

“Deze oorzaken leiden tot druk op het juiste gebruik van onze zorglocaties. De investering zorgt ervoor dat we een programma kunnen neerzetten voor cliënten van Ipse de Bruggen dat enorm bijdraagt aan ons streven naar passende huisvesting op ieder moment voor de komende jaren. Daarnaast zorgt het ook nog eens voor een verbeterde werkomgeving voor onze medewerkers. Ook is voor ons vastgoed de energietransitie van belang. Zo hebben we de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, waarbij de gestelde doelen 49 procent CO2-reductie in 2030 zijn en nagenoeg CO2 -neutraal in 2050. Deze doelstelling is erg ambitieus, maar die uitdaging gaan we bij Ipse de Bruggen graag aan.’’

Deur altijd open

Kris Peters, vicepresident van de EIB zegt in een persbericht dat de missie is van de EIB om de levensomstandigheden voor mensen te verbeteren. “Dat gebeurt op veel manieren, bijvoorbeeld via financiering voor windparken of schoon openbaar vervoer, maar vrijwel nergens wordt onze doelstelling zo direct geïnterpreteerd als bij deze investering.” Hij stelt dat deze transactie ook een signaal is naar de Nederlandse zorgsector. “De deur van de EIB staat altijd open.”

