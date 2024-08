Isala-bestuur niet gerust op nabijgelegen nieuwbouwproject

Ontwikkelaars willen in de wijk rond het Isala in Zwolle de komende jaren zo’n zeshonderd woningen bouwen. Het bestuur van het ziekenhuis zet echter enkele vraagtekens bij de plannen, zo blijkt uit een brief aan de gemeente. Dat meldt De Stentor .

De twee nieuwbouwlocaties liggen tegen het terrein van Isala aan. Volgens het ziekenhuisbestuur moet daar meer aandacht voor zijn dan nu is opgenomen in de bouwplannen.

Geluidsnormen en milieucategorie

Het bestuur van het ziekenhuis wil dat de gemeente Zwolle meer onderzoek doet naar geluidsnormen die het ziekenhuis misschien zal overschrijden. Ook wil het ziekenhuis dat wordt onderzocht of het ziekenhuis in de juiste milieucategorie is ingedeeld.

Verkeer

In de brief staat volgens De Stentor ook dat het ziekenhuisbestuur wil dat de gevolgen voor het verkeer in kaart worden gebracht. Hier wordt gedoeld op de effecten van de ontsluiting van de twee nieuwe woongebieden voor de in- en uitritten van het ziekenhuis en de spoedeisende hulp.

Sterk centrumgebied

De ziekenhuisbestuurders laten in de brief weten niet tegen de ontwikkeling van de woningen te zijn, maar met deze aandachtspunten willen bijdragen aan een kwalitatief sterk centrumgebied Oosterenk.

Onderzoek

De gemeente laat aan De Stentor weten dat het aspect ‘geluid’ inderdaad nadere uitwerking vraagt en dat de geluidsbelasting van Isala nog gedetailleerd zal worden onderzocht. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderzoek, de gemeente toetst het. De gemeenteraad debatteert op 9 september over de bouwplannen.