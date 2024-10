Isala-specialisten stellen met AI-app sneller diagnose beroerte

Radiologen in Isala gebruik al jaren Artificial Intelligence (AI) om sneller of nauwkeuriger een diagnose te stellen. De afdeling neurologie gebruikt AI inmiddels ook voor acute beroertes (herseninfarcten en hersenbloedingen). Voor de AI-ondersteuning werkt Isala sinds 2020 samen met het bedrijf AIDOC. Dat geeft 24/7 AI-ondersteuning bij het beoordelen van CT-scans van de hersenen op bloedingen, doorbloedingsproblemen en andere afwijkingen. Radiologen en neurologen hebben de AI app van AIDOC onlangs officieel in gebruik genomen.

Isala en AI

Isala zet stevig in op AI waarmee radiologen snel en nauwkeurig diagnoses kunnen stellen. Bij een hoofdtrauma wordt bijvoorbeeld vaak een CT-scan gemaakt om bloedingen of breuken uit te sluiten. AI-algoritmen helpen hierbij om sneller en nauwkeuriger hersenbloedingen en nekwervelbreuken te detecteren. Ook wordt AI gebruikt voor het opsporen van longembolieën. Bovendien helpt AI de werkdruk te verlagen.

CT-scans

Radioloog Rogier van Dijk is nauw betrokken bij de AI-innovaties in Isala. Hij legt uit hoe de techniek hen helpt. “CT-scans worden direct naar ons werkstation en naar de AI-servers van AIDOC gestuurd. Binnen 5 tot 10 minuten krijgen we een melding of er afwijkingen zijn, zoals fracturen of bloedingen. AI markeert deze afwijkingen duidelijk in de beelden. Dit is vooral ‘s nachts erg nuttig. Het houdt ons scherp. Als radioloog blijven we natuurlijk altijd verantwoordelijk voor de uiteindelijke diagnose en verslaglegging.”

AI-app: snelle behandeling

Bij een mogelijke acute beroerte is snelle diagnose cruciaal, legt Van Dijk uit. “Met de AIDOC-app wordt het hele interventieteam direct gealarmeerd. De CT-beelden zijn veilig zichtbaar op mobiele apparaten voor radiologen, interventieradiologen, neurologen en verpleegkundigen. Ze kunnen direct communiceren via chat of telefoon over de behandeling. Dit versnelt het proces van scan tot behandeling met kostbare minuten. Neurologen zeggen dan ook time is brain.”

Samenwerking Saxenburg en Treant

Isala werkt nauw samen met het Saxenburg en Treant ziekenhuis voor acute beroertezorg. Deze ziekenhuizen zullen binnenkort ook aangesloten worden op het AI-netwerk van Isala en AIDOC. Hierdoor kunnen patiënten sneller worden doorverwezen met alle benodigde medische informatie al beschikbaar.