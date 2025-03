Patiëntenfederatie: uitwisseling data moet sneller

Patiëntenfederatie Nederland vindt de uitkomsten van het onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over het gebrek aan voldoende data voor medisch specialisten “erg zorgwekkend”. Uit dit onderzoek blijkt dat 95 procent van de medisch specialisten last heeft van een gebrekkige gegevensuitwisseling. Bijna iedereen vindt dat dat de veiligheid van patiënten in gevaar brengt.

Eigen onderzoek van de Patiëntenfederatie wees onlangs al uit dat meer dan 10 procent van de patiënten in het ziekenhuis een situatie heeft meegemaakt waarin (bijna) iets fout ging, omdat medische gegevens niet op tijd of volledig beschikbaar waren.

Patiënten kregen bijvoorbeeld verkeerde medicijnen voorgeschreven of kregen behandelingen die op verkeerde of onvolledige informatie gebaseerd waren. “Deze fouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van patiënten en kunnen voorkomen worden met betere gegevensuitwisseling in de zorg”, aldus de Patiëntenfederatie.

Onacceptabel

“Wij pleiten al jaren voor een veilige en snelle uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners, waarbij de patiënt zelf regie houdt over zijn of haar gegevens. Het is onacceptabel dat in 2025 artsen en specialisten nog steeds moeten worstelen met een gebrek aan essentiële informatie, terwijl de technologie er wél is om dit probleem op te lossen.”

De organisatie vindt dat programma’s en initiatieven die hiervoor opgezet zijn daarom versneld moeten worden, met meer regie vanuit de overheid en betere samenwerking tussen de zorgsectoren.