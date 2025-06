IZA-pot is 800 miljoen overvraagd: stop per 1 juli

De afgelopen twee jaar zijn er door honderden samenwerkingsverbanden plannen ingediend die de beweging die het Integraal Zorgakkoord beoogt moet ondersteunen. Inmiddels zijn 270 ingediende plannen door de zogeheten snelle toets gekomen. De bodem met de pot met geld die beschikbaar is, komt in zicht. Er is voor bijna 3 miljard euro aangevraagd terwijl er 2,2 miljard euro beschikbaar is. Omdat niet alle aanvragen gehonoreerd worden, hoeft dat overvragen niet tot problemen te leiden. Wel is het aanleiding om een stop op nieuwe aanvragen in te stellen. Dat gebeurt per 1 juli van dit jaar, zo heeft het Bestuurlijk Overleg IZA besloten.

Uitzondering

Een uitzondering geldt als een partij of samenwerkingsverband voor 1 juli 2025 bij de coördinerend zorgverzekeraar aangeeft dat er uiterlijk 15 juli 2025 een uitgewerkte snelle toets wordt ingediend. Dan wordt deze nog in behandeling genomen. Na 8 juli 2025 komt een aangepaste regeling met aangescherpte criteria voor de beoordeling en toekenning van nieuwe transformatieplannen.

Mocht er nog geld overblijven van de al ingediende aanvragen, kan het zijn dat er weer ruimte komt voor nieuwe aanvragen.