IZZ biedt gratis preventieve zorg aan voor alle zorgmedewerkers

Stichting IZZ geeft zorgpersoneel een gratis lidmaatschap. Het grootste collectief in zorg en welzijn wil hiermee de jaarlijkse uitstroom van circa 128.000 medewerkers in de zorg tegengaan.

Met dit gratis lidmaatschap wil Stichting IZZ bijdragen aan het gezond en mentaal fit blijven van het collectief zorgpersoneel.

Zorgmedewerkers

Roland Kip, directeur, van Stichting IZZ: “Werken in de zorg is mooi, maar het vraagt zowel mentaal als lichamelijk veel. Met een tekort aan personeel in de zorgsector is het belangrijker dan ooit om zorgmedewerkers te ondersteunen. We willen hen helpen om gezond aan het werk te blijven, ondanks de druk die ze ervaren.” De medewerkers in de sector zorg en welzijn krijgen via het zorgcollectief van de stichting IZZ toegang tot gezondheidsprogramma’s en professionele ondersteuning.

Uitstroom

De jaarlijkse uitstroom uit de sector bedraagt circa 150.000 medewerkers. Hiervan gaan 22.000 zorgmedewerkers met pensioen, 62.000 verlaten de sector en circa 67.000 worden inactief. De uitstroom is het hoogst in stedelijke gebieden en onder zorgmedewerkers tot 35 jaar, vooral in de leeftijdsgroepen jonger dan 25 jaar en 26-35 jaar. Het gebruik van psychische zorg is opmerkelijk hoog onder zorgmedewerkers jonger dan 25 jaar, met één op de vijf die hier gebruik van maakt. Bij zorgmedewerkers tussen de 26 en 35 jaar is dit gebruik met 40 procent gestegen, waarbij één op de zes van hen psychische zorg gebruikt. Sinds 2018 is het gebruik van psychische zorg met 53 procent gestegen.

Preventieplan

Het doel is om een kwart minder verzuim en ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers in 2027 te bereiken. Een belangrijke manier om daar te komen, biedt het ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn’, dat Stichting IZZ met andere partners en subsidie van VWS heeft geïnitieerd. Dit plan helpt werkgevers in de zorg en welzijn om het verzuim en ongewenst vertrek van medewerkers te verminderen.