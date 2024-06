IZZ stelt nieuwe bestuursvoorzitter en bestuurder aan

Middels onderzoeken, projecten en programma’s, trainingen en verbetertrajecten, gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek, wil Stichting IZZ het verzuim en de uitstroom in de zorg verlagen. Het IZZ-bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg.

Bestuurswissel

Begin juli neemt Radboud Quik het voorzittersstokje over van Johan de Leeuw, die twaalf jaar als voorzitter betrokken was bij de stichting. “Zijn toewijding, expertise en leiderschap hebben mede bijgedragen aan de vorming van de stichting en het versterken van haar positie binnen de zorgsector, specifiek op onderzoek, de contacten met de wetenschap en de projecten in de praktijk op het domein van ‘Gezond Werken in de Zorg’”, aldus Stichting IZZ.

Bestuurslid Albert-Jan Mante is benoemd tot vicevoorzitter namens de werkgevers. FNV-bestuurder Elise Merlijn blijft vicevoorzitter namens de werknemers. Ook wordt Gert van Enk verwelkomd als nieuw bestuurslid, voorgedragen door brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.