CWZ beëindigt samenwerking met msb cardiologie

Redenen voor de opzegging zijn onder meer de aanhoudende zorgen en verschil van inzicht over de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de cardiologische zorg zoals geleverd door dit msb.

Op 14 september 2022 bracht het programma Nieuwsuur een item over betalingen van de leveranciers van medische hulpmiddelen aan cardiologen. Ook de cardiologen van CWZ werden genoemd. Sindsdien vraagt de raad van bestuur de cardiologen om transparant te zijn over deze ontvangen sponsorgelden van de leveranciers. Inmiddels is gebleken dat, onder de noemer sponsoring, in vijf jaar tijd 2,7 miljoen euro aan de leden van dit msb is betaald.

In een verklaring laat de raad van bestuur weten: “Deze beslissing valt ons zwaar, maar hebben we genomen in het belang van goede, betaalbare en daarmee toekomstbestendige cardiologische zorg voor de regio Nijmegen. Het besluit is de onvermijdelijke uitkomst van jarenlang verschillende conflicten tussen CWZ en het msb. Uiteindelijk bleken de verschillen van inzicht onoverbrugbaar.”

“Het msb cardiologie ziet zichzelf als een van CWZ losstaande onderneming, claimt een uitzonderingspositie en weigert structureel zich te conformeren aan ziekenhuisbeleid, een ziekenhuis breed gedragen Plan van Aanpak en onze normen en waarden”, aldus de top van het CWZ.

Vorig jaar nam CWZ maatregelen om de “cardiologische zorg toekomstbestendig te maken”, mede gesteund door IGJ, raad van toezicht, cliëntenraad, OR, verpleegkundige staf en de vereniging medische staf van CWZ en de NVVC (de beroepsvereniging voor cardiologie). Daarna werd een Plan van Aanpak gemaakt, maar de raad van bestuur concludeert “dat de noodzakelijke voortgang op het Plan van Aanpak ontbreekt” bij het msb cardiologie.