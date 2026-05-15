Traject voor nieuwkomers in de zorg krijgt financiële steun Drenthe

De provincie Drenthe stelt 168.600 euro beschikbaar aan het UMCG zodat het traject ‘Nieuwkomers in hun kracht’ de komende drie jaar door kan. Nieuwkomers met een verpleegkundige achtergrond kunnen hierbij hun BIG-registratie krijgen en aan het werk gaan.

Het traject richt zich op nieuwkomers die al in Nederland wonen, vaak als statushouder of vanwege gezinshereniging en in hun land van herkomst al als verpleegkundige werkten. Omdat zij in Nederland zonder aanvullende scholing en taalvaardigheid geen BIG‑registratie kunnen behalen, biedt het traject een combinatie van een intensief (medisch)taalprogramma en een leer‑werktraject. Na succesvolle afronding kunnen deelnemers zich laten registreren en direct instromen als verpleegkundige.

Taaltraject

In Drenthe doen het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Treant aan het traject mee. Zij begeleiden de deelnemers op de werkvloer en investeren zelf in de salariskosten tijdens de eerste maanden waarin de deelnemers worden ingewerkt. De provinciale bijdrage wordt ingezet voor het taaltraject, de begeleiding richting de beroepsinhoudelijke toets en de centrale coördinatie. Dankzij deze ondersteuning kunnen jaarlijks vier deelnemers met het traject starten, in totaal twaalf in drie jaar.

