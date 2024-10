Jaar cel en tbs voor fatale aanval in huisartsenpost

De rechtbank in Utrecht heeft vrijdag de 31-jarige Nadia El H. veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zij stak op 11 september vorig jaar in de wachtkamer van een huisartsenpost in het Sint-Antoniusziekenhuis in Nieuwegein op een paar mensen in, onder wie een vrouw in een rolstoel. De zoon van deze vrouw en een beveiliger raakten daarbij lichtgewond.

De vrouw die aangevallen werd is niet geraakt door het mes, maar is even later wel overleden. Onderzoek toonde aan dat de vrouw is overleden door een ruiterembolie, een vorm van longembolie. Volgens de rechtbank is niet met voldoende zekerheid te zeggen dat het overlijden van de vrouw veroorzaakt is door de aanval van de verdachte, zoals de officier van justitie had betoogd. Daarom valt de celstraf een jaar lager uit. De rechtbank vindt het belangrijk dat er snel wordt begonnen met de behandeling.

De verdachte was bij de huisartsenpost gekomen na een interventie van de politie en ambulancepersoneel bij haar woning in Zeist. De vrouw had daar met een hamer ruiten ingeslagen en geprobeerd brand te stichten, vermoedelijk in een poging zich van het leven te beroven. Omdat de crisisdienst niet in actie wilde komen, bracht de ambulance haar naar de huisartsenpost. De IGJ onderzoekt deze gang van zaken. (ANP)