Jack Jansen interim bestuurder bij Surplus

Surplus verwelkomt per 1 november 2024 Jack Jansen als interim bestuurder. In deze rol maakt Jansen samen met Anthonie Maranus, deel uit van de raad van bestuur.

Jansen heeft dertig jaar ervaring in de zorg en heeft verschillende directiefuncties bekleed, waaronder in de ouderenzorg bij Van Neynsel en Meandergroep Zuid-Limburg. Daarnaast is hij goed bekend met Sociale Benadering, een belangrijk

onderdeel van de werkwijze van Surplus.

Oplossingen

“Met veel enthousiasme ga ik bij Surplus aan de slag. Geïnspireerd door de besturingsfilosofie ‘Zie mij’, wil ik samen met medewerkers en partners innovatieve oplossingen ontwikkelen om zorg en welzijn verder te versterken,” aldus Jansen.

Stefan de Kort, voorzitter raad van toezicht: ‘’We zijn ervan overtuigd dat Jack met zijn kennis en bevlogenheid een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Surplus en onze zorg- en dienstverlening.”