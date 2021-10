Jan Kremer: ‘Het wordt pas simpel als je ziet dat het complex is’

Omarmen van complexiteit. Dat is volgens Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc, het antwoord op de grote maatschappelijke vragen waar we in de zorg voor staan. Hij somt op: hoge kosten, personeelstekorten, duurzaamheid… ‘Inderdaad, grote vragen,’ stelt hij vast.

Jan Kremer is spreker op het Skipr-masterclass Complexity Thinking. ‘De essentie zit ‘m in de manier waarop je samenwerkt,’ blikt hij alvast vooruit. Een plan dat door een paar mensen is bedacht en vervolgens door anderen moet worden geïmplementeerd, dat is niet slim. Wat wel werkt, is wat ik noem een gezamenlijke, lerende beweging.’

Complexiteit is niet ingewikkeld

Het wordt pas simpel als je ziet dat het complex is. Dat is volgens Kremer de achterliggende gedachte. ‘Complexiteit wordt vaak verward met ingewikkeld en lastig, maar dat is het niet. Complexiteit vergt wel samen stappen zetten en reflecteren, maar ingewikkeld is het niet.’

Het framework van deze gedachte wordt gevormd door Cynefin, een ooit door een medewerker van IBM ontwikkeld systeem om naar de werkelijkheid te kijken. ‘Het voert hier te ver om in detail uiteen te zetten hoe dat framework precies in elkaar zit, maar het komt erop neer dat je verschillende situaties hebt waarin beslissingen genomen moeten worden.’

Soms heb je te maken met eenvoudige situaties. ‘Een voorbeeld is een bacteriële keelontsteking. Een uitgebreide analyse is niet nodig omdat je weet wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Daarnaast heb je ingewikkelde situaties, waarin je eerst moet analyseren wat de oorzaak is. Denk aan onbegrepen koorts, waarbij een internist nodig is om de oorzaak te vinden. Pas dan weet je wat er moet gebeuren. Vervolgens heb je chaotische situaties. Een voorbeeld is het begin van de coronacrisis. Je hebt geen tijd voor uitgebreide analyses. Direct actie ondernemen is het beste wat je kunt doen.’

Tot slot zijn er complexe situaties, waarin veel factoren door elkaar heen spelen. Dat vraagt om een andere aanpak. ‘Een patiënt met buikpijn bijvoorbeeld. Daarbij is er vaak niet één oorzaak en moet je stap voor stap ontdekken wat wel of niet werkt. Op een hoger abstractieniveau is de tweede fase van de coronacrisis een voorbeeld van een complexe situatie. Je weet wat het virus ongeveer doet, je hebt een vaccin, maar er staat meer op het spel dan het aantal besmettingen, bijvoorbeeld polarisatie, ongelijkheid en recessie. Dan komt het in essentie neer op de vraag: in wat voor samenleving willen we leven?’

Maatschappelijke problemen

Ook de grote maatschappelijke problemen waar de zorg voor staat zijn complex. ‘Dat zijn vraagstukken waarbij alles met alles samenhangt. Je weet niet wat er gebeurt als je aan één knop gaat draaien. Dan moet je met elkaar goed nadenken wat je eerste actie is, wat de eerste knop is waaraan je draait, en vervolgens kijk je wat er gebeurt. Daar trek je weer lessen uit en je neemt een nieuwe stap. Je lerend opstellen, dat is de kern.’

Aanvaard de complexiteit, dan wordt het simpel, aldus Kremer. ‘Het omgekeerde, wanhopig proberen de complexe wereld in een eenvoudig schema te persen, werkt juist niet. Dan kom je met een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing die niets oplevert, alleen maar teleurstelling.’

Ga met elkaar stappen zetten en leren, daar komt het op neer. ‘Het hoeft niet perfect te zijn, perfect wordt het namelijk nooit. Het gaat erom dat je met elkaar leert en zo verder komt. Stilstand is eigenlijk het enige dat niet acceptabel is. Dat geldt trouwens niet alleen voor de samenleving, dat geldt ook voor organisaties. Maar daarover verwacht ik tijdens de masterclass meer te kunnen zeggen.’