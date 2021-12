Jan van Kampen in Voorzorg: ‘Implementatie e-health is totaal andere koek’

Interessant voor u

Kees Erends wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo. Erends volgt Henk Kamp op, die kortgeleden afscheid nam als voorzitter en aantrad als minister van Defensie in het demissionaire kabinet, meldt ZGT.

In het nieuwe kabinet keert Hugo de Jonge mogelijk niet terug naar het ministerie van Volksgezondheid. In de plannen zoals die donderdagavond er lagen zou de positie niet naar het CDA gaan. De Jonge zou mogelijk een andere plek binnen het kabinet krijgen.

Nieuws

‘Te duur’ medicijn tegen taaislijmziekte toch in basispakket

Een nieuw medicijn tegen taaislijmziekte wordt per 1 januari vergoed vanuit het basispakket. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) dat het geneesmiddel kaftrio beschikbaar komt voor zo'n achthonderd patiënten van 12 jaar en ouder met een bepaalde variant van de ziekte. Eerder dit jaar adviseerde het Zorginstituut Nederland het dure medicijn alleen op te nemen in het basispakket als de prijs ervan minimaal met 75 procent zou dalen.