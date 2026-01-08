Skipr

Jeroen van den Oever neemt deze zomer afscheid van Fundis

,

Jeroen van den Oever treedt deze zomer af als directievoorzitter van Stichting Fundis. Hij bereikt dan de pensioengerechtigde leeftijd. Onder zijn leiding ontwikkelde Fundis zich van een klassieke vvt-organisatie naar een netwerkorganisatie met 25 dochterbedrijven.

Jeroen van den Oever is directievoorzitter van Fundis, een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen en chronisch zieken. Tot eind 2024 was hij bestuurslid van ActiZ.

Innovatieve ouderenzorg

Aankomende zomer treedt Van den Oever terug als directievoorzitter van Stichting Fundis. Ook stapt hij uit de besturen van de dochterondernemingen. Hij is dan zeventien jaar voor Fundis actief geweest. “Onder leiding van Jeroen van den Oever heeft Fundis zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een klassieke vvt-organisatie tot een netwerkorganisatie met inmiddels 25 dochterbedrijven en deelnemingen”, blikt Fundis terug.

“In deze periode groeide Fundis uit tot een herkenbare, gezonde en actieve speler in de zorgsector, met aandacht voor innovatie in de ouderenzorg en samenwerking met partners binnen en buiten het zorgdomein.” De raad van commissarissen start binnenkort de opvolgprocedure, die plaatsvindt binnen de holdingdirectie van Fundis. “Daarbij staat een zorgvuldige overdracht en borging van continuïteit centraal.”

