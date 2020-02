Jeroen van Roon (OLVG) interim-cfo Reinier Haga Groep

Jeroen van Roon is per 1 maart cfo van de Reinier Haga Groep. De raad van toezicht heeft hem tijdelijk benoemd, vanwege het onderzoek naar de consequenties van ontvlechting van de groep . Hij volgt Huub Wieleman op. Die werd onlangs cfo bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland .

Voorzitter van de raad van toezicht Elmer Mulder is enthousiast over de komst van Jeroen van Roon. “Onze groep staat voor belangrijke beslissingen nu we het pad van de ontvlechting en de weg naar drie zelfstandige ziekenhuizen onderzoeken. Met Jeroen als CFO hebben we de juiste kennis en ervaring in huis om de financiële consequenties daarvan in kaart te brengen.”

Jeroen van Roon is een ervaren zorgbestuurder. Tot vorige week was hij lid raad van bestuur van het OLVG in Amsterdam. Daarvoor werkte hij als bestuurder voor het Rode Kruis Ziekenhuis voor de IJmond regio en was zorgconsultant voor Boer & Croon.