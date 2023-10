Jeugdhulp Friesland biedt excuses aan voor misstanden

Jeugdhulp Fryslân heeft excuses aangeboden voor de manier waarop kinderen bij de gesloten jeugdzorginstelling Woodbrookers zijn behandeld. Bij Omroep Fryslân zegt directeur Johan Krul: “We erkennen en zien dat de zorg die we daar toedienden schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen.”

Directeur Johan Krul van Jeugdhulp Fryslân komt nu met de excuses, omdat de afgelopen periode veel verhalen naar buiten zijn gekomen van jongeren die in Woodbrookers zaten. “Die verhalen zijn bekend”, zegt Krul. “De excuses nu zijn oprecht gemeend. Ik wil dan ook tegen de kinderen en ouders zeggen dat het ons spijt als ze er nog steeds last van hebben.”

Woodbrokers in het Friese Kortehemmen raakte in 2022 in opspraak. Onderdeel van de behandeling was toediening van ‘pijnprikkels’ die doorgaans door de politie worden ingezet. Een oud-patiënte vertelde daar bij Omrop Fryslân over: “Je wordt op de grond gegooid, daarna volgt een beenklem, armklem of armvlecht. Op die manier hopen ze je de trap af te krijgen naar de isoleercel. Je hebt daarna altijd striemen of blauwe plekken, of schouders die uit de kom schieten. Het gebeurde niet alleen bij mij, het overkwam iedereen”.

Woodbrokers

Woodbrookers vangt sinds 2010 Friese jongeren van 12 tot 18 jaar met psychische of gedragsproblemen op. De jeugdzorginstelling maakte eerder bekend uiterlijk 1 juli 2024 de deuren te sluiten. Dit omdat “extern” het vertrouwen afneemt dat Woodbrookers “de jongeren in voldoende mate de zorg kan bieden die zij nodig hebben”. Momenteel zijn er nog acht jongeren in behandeling.

Begin 2022 kwam Woodbrookers voor het eerst in het nieuws toen een kinderarts van ziekenhuis Nij Smellinghe melding maakte van misstanden in de jeugdzorg. In september 2022 werd een rapport openbaar waarin stond dat Woodbrookers de problematiek van de kinderen niet aankon. Oud-cliënten deden daarna aangifte.