Jeugdrechters nemen noodgedwongen ‘niet-passende’ beslissingen

De jeugdrechters slaan alarm. Door gebrekkige dossiers, tijdgebrek en personeelstekorten kunnen zij niet altijd passende maatregelen treffen voor kinderen die jeugdbescherming nodig hebben. Een van de consequenties is dat kinderen daardoor langer in gesloten inrichtingen dan volgens de wet zou moeten.

Dat blijkt uit een positionpaper dat de kinderrechters naar de Tweede Kamer stuurde en waar het AD over berichtte. In dat document staat: ‘Het structurele tekort aan tijd, geld en aan gekwalificeerde medewerkers binnen de jeugdbeschermingsketen maakt dat het systeem in crisis verkeert.’

Incomplete rapporten

De rapportages waar rechters hun uitspraak op moeten baseren worden ‘met zekere regelmaat als ondermaats ervaren’. Het is niet altijd duidelijk waar de informatie vandaan komt en of deze getoetst is. Feiten, meningen en conclusies lopen door elkaar heen. Voor onafhankelijk onderzoek is geen tijd of deskundigen beschikbaar. En tenslotte is er zelfs een tekort aan jeugdrechters op sommige plekken.

GI’s

Met name rapportages van gecetificeerde instellingen (GI’s) krijgen er van langs. Het is voorgekomen dat zo’n rapport ‘evidente onjuistheden’ bevat.

Gevolg

Het gevolg is dat kinderen in onveilige situaties niet de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Aan de andere kant blijven kinderen langer in een GI dan noodzakelijk of wettelijk.

Voormalig hoofdinspecteur Korrie Louwes constateerde hetzelfde in haar tijd bij de IGJ, zoals ze vertelde in de podcast Voorzorg.