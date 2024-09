Jeugdzorg blij met regeerprogramma, maar ‘meer nodig’

De jeugdzorg is blij met de plannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd in het regeerprogramma. Daarin staat onder meer dat de overheid doorgaat met de afgesproken hervormingen van de sector.

“Het nieuwe kabinet straalt met het regeerprogramma vertrouwen uit dat we goede stappen aan het zetten zijn in het verbeteren van de zorg voor jeugd”, laat bestuursvoorzitter Ronnie van Diemen van branchevereniging Jeugdzorg Nederland weten.

Veerkrachtig worden

De organisatie wijst er, net als het kabinet, op dat een op de zeven jongeren jeugdzorg krijgt. Dat is ongeveer vier keer zo veel als rond de eeuwwisseling. “Uiteindelijk is het voor kinderen en gezinnen het beste als zij überhaupt geen jeugdzorg nodig hebben”, stelt Van Diemen. En daarvoor is volgens de jeugdzorg “meer nodig”. Zo pleit Van Diemen ervoor dat jongeren hulp krijgen om veerkrachtig te worden, en dat er snel zorg beschikbaar is wanneer ze die toch nodig hebben.

Jeugdzorg Nederland wil onder meer dat het kabinet werkt aan het verminderen van het personeelstekort. (ANP)