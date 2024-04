Jeugdzorg: eigen bijdrage is ‘onacceptabel’

“Het gaat hier om kwetsbare gezinnen en kinderen die het hardst hulp nodig hebben”, zegt directeur Leon Noorlander op de plannen van het demissionaire kabinet. “Als deze mensen vanwege de financiële drempel zorg gaan mijden, leidt dat tot een verergering van problemen en zullen er op termijn meer zware vormen van zorg nodig zijn.” Jeugdzorg Nederland waarschuwt dat met deze maatregelen “de problemen op termijn alleen maar groter” worden.

‘Niet beboeten maar oplossen’

Ook vindt Noorlander het vreemd dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen lichamelijke en mentale klachten in het betalen van een eigen bijdrage. Mensen met mentale klachten moeten “straks de portemonnee trekken”. “En dat terwijl het mentale welzijn van jongeren fors afneemt en onder druk staat. Dat moet je als maatschappij niet beboeten, je moet het omarmen en helpen oplossen.”

Nieuwe kabinet aan zet

In de Voorjaarsnota die maandag is gepresenteerd, staat dat het demissionaire kabinet een voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 schrapt. Vanaf 2026 staat er nog wel een bezuiniging van 511 miljoen euro in de boeken. Het is aan een nieuw kabinet om dit wel of niet door te zetten. De 511 miljoen komt bovenop een eerdere bezuiniging van 1 miljard euro in de jeugdzorgsector. Die wordt momenteel al uitgevoerd.

FNV verontwaardigd

FNV Jeugdzorg reageert eveneens verontwaardigd op een mogelijke eigen bijdrage. “Onverteerbaar”, stelt de vakbond in een persbericht, waarin het wijst op zowel ethische als praktische bezwaren. Volgens bestuurder Maaike van der Aar is het plan “een verzinsel uit de ivoren toren, met een extreme afstand tot de praktijk.”

“Het is niet uit te sluiten dat kinderen ook hulp vragen zonder hun ouders, bijvoorbeeld in geval van zwangerschap of bij mishandeling. Hoe onwenselijk dat ook klinkt, bij deze doelgroep zijn er redenen waardoor dat voorkomt. Valt de rekening dan toch bij de ouders op de mat? Of wordt er met de minderjarige afgerekend bij de deur?”, vraagt Van der Aar zich af. “Wat is het plan? Hoe garanderen de bewindspersonen de veiligheid van minderjarigen? En hoe denken zij om te gaan met een eigen bijdrage waar de opvoeders/verzorgers niet in beeld zijn?”

Wat FNV Jeugdzorg betreft zijn er betere alternatieven te besparen in de jeugdzorg, met name door de versnippering en administratieve rompslomp aan te pakken. (ANP/Skipr)