Jeugdzorgaanbieder Curess completeert raad van commissarissen

Anne-Sophie Schürmann is opgeleid als kinderpsychologe en was oprichter en voormalig directeur van de jeugdzorgorganisatie Groei & Glunder. Momenteel is zij de drijvende kracht achter Vesper BSO+, een buitenschoolse opvang voor kinderen met een extra zorgbehoefte. “Met haar uitgebreide ervaring in de jeugdzorg brengt Anne-Sophie Schürmann waardevolle expertise in de rvc van Curess, waarmee zij bijdraagt aan het versterken van de governance en kwaliteitsstandaarden van de organisatie”, stelt Curess.

Daarnaast laat Curess weten dat Hans Huzen na een positieve evaluatie is herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. “Met zijn uitgebreide ervaring blijft Hans bijdragen aan de aandachtsgebieden finance en bedrijfsvoering binnen de Raad van Commissarissen. Samen met voorzitter Yvonne Nijhuis is de RvC van Curess hiermee compleet en uitstekend gepositioneerd om de strategische doelstellingen van de organisatie te realiseren.”