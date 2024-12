Bestuurder Heliomare stapt op

“Jasme heeft aangegeven onvoldoende voldoening uit de rol van bestuurder te halen”, aldus voorzitter raad van toezicht Wanda van Kerkhoven. “Heliomare wenst Jasme veel succes met haar verdere carrière.”

Jasme Leenaars

Leenaars was in november 2023 aangetreden. Het was toen de ambitie om de nieuw ingezette strategische koers van Heliomare en de samenwerking in de regio verder te versterken.

Heliomare

Heliomare is er voor kinderen, jongeren en volwassen met een (complexe) zorg- en/of onderwijsvraag en draagt met hoogwaardige dienstverlening en expertise bij aan een inclusieve samenleving. Heliomare biedt grensverleggende expertise op het gebied van speciaal onderwijs, arbeidsintegratie, medisch specialistische revalidatie en behandeling en begeleiding bij complexe zorg- of onderwijs vraagstukken.