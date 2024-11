Nieuwe directeur-bestuurder bij de Jeugdautoriteit

Vanaf 1 januari is Annemiek van der Laan benoemd als directeur-bestuurder van de Jeugdautoriteit (JA). De Jeugdautoriteit bewaakt de beschikbaarheid van jeugdhulp.

Kees van Nieuwamerongen neemt per 1 januari 2025 afscheid van de organisatie. Sinds april 2022 is hij bij de Jeugdautoriteit werkzaam als interim directeur. Per 1 januari loopt zijn termijn af.

Annemiek van der Laan

Op dit moment is Van der Laan directeur van het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). De afgelopen jaren heeft zij het IKZ begeleid in de transitie van samenwerkingsverband naar een zelfstandige organisatie. In het verleden werkte Van der Laan voor de Tweede Kamer en de Consumentenbond. Bij de NZa heeft Annemiek verschillende managementfuncties bekleed voordat zij overstapte naar het IKZ.

Bij de Jeugdautoriteit krijgt zij onder meer de opdracht om samenwerking met partners als gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit intensiveren. Van der Laan: “Ik kijk ernaar uit om mij in te zetten voor de continuïteit van de jeugdzorg en om samen met het team van de Jeugdautoriteit de samenwerking met partners als de VNG en de NZa te versterken.”