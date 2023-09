Jasme Leenaars nieuw lid raad van bestuur Heliomare

Samen met de huidige bestuursvoorzitter Jan Welmers zal Leenaars de dagelijkse leiding van Heliomare op zich nemen. Met de komst van Leenaars kan de nieuw ingezette strategische koers van Heliomare en de samenwerking in de regio verder versterkt en tot uitvoer gebracht worden.

Jasme Leenaars

Leenaars kijkt ernaar uit om bij Heliomare aan de slag te gaan. “Het is een eer om als bestuurder bij Heliomare te gaan werken. Toen ik jaren geleden als accountant werkzaam was, was Heliomare mijn eerste opdracht in de zorg. Ik zag daar veel gepassioneerde en betrokken medewerkers en had daar bewondering voor. Ik had toen al sterk het gevoel daar onderdeel van te willen zijn. Na een zwerftocht in de zorg als manager, directeur en bestuurder bij VVT, GGZ en een ziekenhuis, ben ik blij nu te landen bij mijn allereerste liefde: Heliomare.”

Heliomare

Heliomare is er voor kinderen, jongeren en volwassen met een (complexe) zorg- en/of onderwijsvraag en draagt met hoogwaardige dienstverlening en expertise bij aan een inclusieve samenleving. Heliomare biedt grensverleggende expertise op het gebied van speciaal onderwijs, arbeidsintegratie, medisch specialistische revalidatie en behandeling en begeleiding bij complexe zorg- of onderwijs vraagstukken.