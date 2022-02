Jeugdzorgaanbieders steunen protest jeugdzorgprofessionals

Jeugdzorg Nederland, de werkgeversorganisatie voor de jeugdzorg, steunt de protestmanifestatie die vakbond FNV op 15 maart houdt op het Malieveld in Den Haag. Werkgevers zullen daar ook bij aanwezig zijn. Maar de branchevereniging laat zich niet uit over de staking die de vakbond op dezelfde dag houdt in het hele land.

De vakbond en zijn leden zijn boos over “aangekondigde bezuinigingen, torenhoge werkdruk, ellenlange wachtlijsten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao”. Ze willen onder meer dat de salarissen omhoog gaan en dat bezuinigingen niet doorgaan. Het wordt de tweede staking in de jeugdzorg ooit, aldus de bond. De eerste keer was in 2019.

Waardering

Ook Jeugdzorg Nederland vindt dat de “onverstandige bezuinigingsplannen” moeten stoppen en dat “jeugdzorgprofessionals meer waardering verdienen”.

Eerste Kamer

Een meerderheid in de Eerste Kamer wil dat de bezuinigingen op de jeugdzorg niet doorgaan. Jeugdzorg Nederland spreekt van “een mooi teken voor nu, maar we willen niet te hard juichen”. Een motie daarover is namelijk officieel nog niet aangenomen door de Senaat, en daarna moet het kabinet er nog op reageren, dus het is niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. (ANP)