Senaat stemt tegen korting op jeugdzorg

Het kabinet moet weer om tafel met gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg en de voorgenomen bezuinigingen uit het coalitieakkoord loslaten, vindt een meerderheid in de Eerste Kamer.

De oppositiepartijen bundelden hun krachten in het debat over de regeringsverklaring. De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, iets waarvan de linkse- en rechtse oppositie gebruik van maakte in het debat met premier Rutte.

Met steun van de PvdA, de fractie-Nanninga (JA21), PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, de fractie-Otten, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie kan het voorstel van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller op een meerderheid rekenen tegen het bezuinigingsplan. Rosenmöller noemde de “niet onderbouwde, platte bezuiniging” van 500 miljoen tijdens het debat het “lelijke eendje in dit coalitieakkoord”.

24-uursstaking

FNV Jeugdzorg liet in een reactie weten op 15 maart door te gaan met een 24-uursstaking. “Want we weten niet of premier Rutte nu een andere weg gaat zoeken om de bezuinigingen op jeugdzorg toch door te voeren.” (ANP)