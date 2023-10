Jeugdzorgorganisatie Mutsaersstichting vindt twee nieuwe bestuurders

Ellis Jeurissen en Harm Wijgergangs vormen de nieuwe raad van bestuur van de Mutsaersstichting. Ze volgen Matthieu Goedhart op die per 1 september met pensioen is gegaan. Jeurissen zal fungeren als de operationeel directeur en Wijgergangs als algemeen directeur

Ellis Jeurissen was hiervoor directeur van de GGD Brabant Zuidoost en Politiecommissaris bij de politie-eenheid Oost-Brabant. Harm Wijgergangs was bestuurder bij jeugdzorg-instelling Via Jeugd en daarvoor directeur van behandelcentrum STEVIG, onderdeel van Dichterbij.

Zuid-Nederland

De Mutsaersstichting is onder meer actief op de gebieden jeugdhulpverlening, jeugd-ggz, volwassenen-ggz, welzijn, opvang voor jeugdigen en jongvolwassenen waarbij passend voor de doelgroep speciaal onderwijs geïntegreerd is. De netwerkorganisatie biedt zorg aan 10.000 unieke cliënten met 1.300 medewerkers en een omzet van 81 miljoen euro. In onderaanneming gaat het om 2.500 cliënten met een omzet van 17 miljoen euro. Het werkgebied betreft Zuid-Nederland en voor hooggespecialiseerde taken is er een landelijk bereik.