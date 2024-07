Jonge Nederlandse uitvinder wint prijs met AI-gestuurd minilab

Ze sleepte de onderscheiding in de wacht met een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerd draagbaar miniatuurlaboratorium. Daarmee kunnen infectieveroorzakende bacteriën snel worden achterhaald.

Urineweginfecties

De kit is vooral geschikt voor het aanpakken van urineweginfecties. Jaarlijks krijgen meer dan 400 miljoen mensen in de hele wereld een urineweginfectie. De helft van de vrouwen krijgt ermee te maken.

Antibiotica

Te veel antibiotica ligt bij de behandeling op de loer en dat moeten we beslist niet hebben, aldus de Nederlandse laureaat. “Als we ons gedrag niet snel veranderen, kunnen we infecties in de nabije toekomst niet meer behandelen met de bestaande antibiotica. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica gaat langzamer dan de toename van resistente bacteriën. Om de werkzaamheid van bestaande en nieuwe antibiotica te behouden, moeten we ze op de juiste manier gebruiken. Onze test is ontwikkeld om dat mogelijk te maken”.

Rolstoelen

De Oekraïense Valentyn Frechka werd tweede in race om de Young Inventors Prize van de European Inventor Award 2024, met zijn duurzame oplossing voor het produceren van papier. De derde plaats ging naar Khaoula Ben Ahmed, Ghofrane Ayari, Souleima Ben Temime en Sirine Ayari uit Tunesië, voor een besturingssysteem voor rolstoelen. (ANP)