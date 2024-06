Joris van Eijck versterkt in raad van toezicht St. Antonius

Na een periode als consultant heeft Van Eijck onder andere gewerkt als directeur en interim-bestuurder in het AMC Amsterdam, manager bij Universitätsklinikum Düsseldorf, directeur Zorg bij zorgverzekeraar Menzis en algemeen directeur bij Equipe Zorgbedrijven.

Taskforce Juiste Zorg op de juiste plek

Sinds 2023 is hij initiatiefnemer van GelijkGezond in onze eigen regio Utrecht, waar hij ook woont. In die rol richt hij zich op het verhogen van het aantal gezonde levensjaren van mensen met een minimuminkomen en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Ook was hij onder andere lid van de landelijke Tasforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’, lid van de commissie-Bos over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen en lid van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. Sinds 2023 is hij lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Joris zal Edgar binnen de Raad van Toezicht opvolgen in de rol van lid van de Auditcommissie.