Joris Zorg stelt nieuwe rvt-voorzitter aan

Jan Roeloefs is van oorsprong ggz-verpleegkundige. Daarna werkte hij als manager en bestuurder in de ouderen- en gehandicaptenzorg en als toezichthouder in de ouderenzorg. Anja Meeuwesen werkte als verpleegkundige in het ziekenhuis, de wijkzorg en psychiatrie. De afgelopen 29 jaar heeft zij in de ouderenzorg gewerkt als leidinggevende teamleider en clustermanager.

Rvt

Roelofs en Meeuwesen starten op 1 september met hun nieuwe functie bij Joris Zorg, een organisatie die thuiszorg biedt en vijf woonzorgcentra telt in De Kempen.