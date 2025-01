Julliëtte van Eerd neemt stokje over van Bart Berden bij ETZ

Julliëtte van Eerd neemt per 1 oktober 2025 de voorzittershamer over van Bart Berden in de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Op dit moment is ze al lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis in Tilburg.

Bart Berden neemt na ruim twintig jaar afscheid van het ETZ en haar voorloper het Elisabeth Ziekenhuis. De raad van toezicht heeft veel vertrouwen in Julliëtte van Eerd en zegt erg tevreden te zijn over de soepele overdracht. ”We zijn Bart Berden erg dankbaar voor alles wat hij voor het ETZ heeft betekend. Met Julliëtte van Eerd hebben we een waardige opvolger in huis en we zien de toekomst van het ziekenhuis dan ook met vertrouwen tegemoet”, zegt David Voetelink, voorzitter van de raad van toezicht.

Julliëtte van Eerd

Julliëtte van Eerd geeft aan veel zin te hebben in haar nieuwe functie. “Ik ben nu een jaar werkzaam binnen het ETZ en ik ben trots op dit prachtige ziekenhuis. In mijn nieuwe rol ga ik mij maximaal inspannen om het ziekenhuis op de juiste koers te houden, met de nieuwbouw als een van de hoogtepunten voor de komende jaren.”

Afscheid Bart Berden

Berden werd in oktober 2004 bestuurder van het toenmalige Elisabeth Ziekenhuis. Na de fusie met het TweeSteden ziekenhuis in 2013 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Berden: “Ik zie dat het ETZ de fusie verwerkt heeft, vol op stoom is en de beoogde resultaten boekt. Met de geborgde nieuwbouw is het goede moment voor mij gekomen om het stokje over te dragen. Met een leerstoel aan de Radboud Universiteit en als toezichthouder op meerdere terreinen kijk ik eveneens met plezier uit naar de periode na 1 oktober.”

ETZ

“Met het vertrek van Berden gaan we een ervaren bestuursvoorzitter missen”, Voetelink. “Berden heeft het ETZ prominent op de zorgkaart van de Tilburgse regio, Brabant en heel Nederland gezet. Dit heeft veel betekend voor de positie van het ETZ in het sterk veranderende zorglandschap. In het bijzonder heeft het ETZ gekozen voor optimale, passende zorg voor de patiënten van het ETZ. En daar mogen we allemaal trots op zijn!”

Berden is lovend over zijn opvolger. “Ik werk heel goed samen met Julliëtte en zie in haar een enthousiast, betrokken en kundig bestuurder en dat geldt evenzeer voor CFO Arthur Notermans. Aldus geef ik het huis over aan wat zo mooi heet, ‘a safe pair of hands’.”

Afscheidssymposium

Het afscheidssymposium zal eind september plaatsvinden. De raad van toezicht zal de werving voor een nieuw lid van de raad van bestuur starten.