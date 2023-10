Nieuwe bestuurder ETZ komt over van GGz Breburg

Zij volgt Anita Wydoodt op, die na een dienstverband van iets meer dan zeven jaar haar afscheid heeft genomen van het ETZ en sinds 1 oktober 2023 bestuursvoorzitter bij Parnassia is. Bij ETZ zal Van Eerd het bestuur vormen met bestuursvoorzitter Bart Berden en Gerard van Berlo.

Bestuursvoorzitter

Van Eerd was eerder al bestuursvoorzitter van ggz-instelling Mondriaan in Heerlen en directeur/manager bedrijfsvoering bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Daarnaast is Julliëtte van Eerd momenteel lid van de raad van toezicht van de Koninklijke Auris Groep en zetelt ze als commissaris in de raad van bestuur van de samenwerkingsorganisatie Humo voor huisartsen.