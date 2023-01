Jurgen Sernee naar raad van toezicht Nictiz

Ziekenhuisbestuurder Jurgen Sernee is met ingang van 1 januari 2023 toegetreden tot de raad van toezicht van Nictiz. Hij volgt Hanny Kemna op, die ruim zeven jaar in de raad van toezicht zat.

Sernee is als ziekenhuisbestuurder van de Noordwest Ziekenhuisgroep betrokken bij de digitalisering van zorg. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor het programma de ‘Digitale transformatie’. Daarnaast bekleedt Jurgen diverse nevenfuncties zoals voorzitter bestuur Zorgring NHN RSO en was hij eerder voorzitter commissie toekomstvisie EPD samenwerkende ChipSoft ziekenhuizen.

Jurgen Sernee

“Vanuit de praktijk maak ik mee hoe belangrijk digitale gegevensuitwisseling is in het zorgnetwerk rondom de patiënt”, zegt Sernee. “En dat we in de gezondheidszorg moeten doorpakken om dit te versnellen. Nictiz heeft met haar visie en kennis een prominente rol om hier het fundament voor te leggen. Ik kijk ernaar uit om als toezichthouder een bijdrage te leveren aan deze ambitie.”

Peter van Lieshout

De raad van toezicht bestaat verder uit Peter van Lieshout (voorzitter), Maarten Klomp, Mirjam van Velthuizen en Marlies van Elst. Van Lieshout: “Wij zijn erg blij met de komst van Jurgen Sernee als lid van de RvT. Nictiz werkt met en voor alle partijen in het veld en een goede verbinding met de wereld van ziekenhuizen is voor Nictiz van het grootste belang. Ook binnen de RvT.”