Kabinet schetst langetermijnstrategie zorg en covid

Ten aanzien van de zorgcapaciteit ziet het kabinet twee grote uitdagingen: de beschikbaarheid van zorgprofessionals garanderen en de planbare zorg overeind houden. Dat staat in een kamerbrief van VWSminister Ernst Kuipers en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip.

Pandemische paraatheid

In het coalitieakkoord is hiervoor 300 miljoen euro gereserveerd, onder de noemer ‘pandemische paraatheid’. Centraal hierbij staan: versterking van de publieke gezondheidszorg, de basis en opschaalbaarheid van de zorg en de leveringszekerheid van en toegang tot medische producten. Ook zullen middelen worden uitgetrokken voor hygiëne en infectiepreventie voor zowel de verpleeghuissector, als de gehandicaptensector, als de wijkzorg.

VWS

De minister van VWS heeft opdracht gegeven tot twee trajecten op beide thema’s: het expertteam COVID-zorg in de ziekenhuizen en taskforce ondersteuning optimale inzet zorgverleners.

De taskforce identificeert concrete maatregelen op de korte en middellange termijn die bijdragen aan de beschikbaarheid van zorgmedewerkers. Extra aandacht zal gaan naar de belastbaarheid van medewerkers in de cruciale beroepen, zoals zorgmedewerkers.

In haar advies voor de middellange termijn zal de taskforce mogelijkheden onderzoeken om zoveel mogelijk zorgprofessionals beschikbaar te krijgen en te behouden voor de zorg. Daarnaast werkt de taskforce een crisisregeling uit die is gericht op het creëren van flexibiliteit van zorgprofessionals in crisissituaties. Het kabinet verwacht taskforce-advies half april naar de Kamer te kunnen sturen.

Ziekenhuizen

Van de zorgsector verwacht het kabinet dat deze proactief voorbereidingen treft om goed geëquipeerd te zijn bij een eventuele nieuwe coronagolf. Vanaf september 2022 moet de zorgketen dusdanig zijn ingericht dat de kritiek planbare zorg binnen zes weken kan worden geleverd en de reguliere ziekenhuiszorg zoveel mogelijk door kan gaan, bij het optreden van een nieuwe coronagolf. Het expertteam covidzorg in de ziekenhuizen kijkt naar oplossingen in de vorm van het anders organiseren van de kritiek planbare- of planbare zorg. Ook bekijkt het expertteam wanneer opnames op de IC en de kliniek zijn te voorkomen en te verkorten. Dit kan door zorg elders te organiseren. Te denken valt aan bijvoorbeeld de monitoring en verpleging van COVID-19 patiënten in de thuissituatie, zo nodig met zuurstofbehandeling en aan de inrichting van eerstelijnsverpleegbedden. En inrichting van regionale zorgcoördinatiecentra. Eind mei volgt het definitieve advies door het onafhankelijke expertteam. Het team brengt ook de randvoorwaarden in beeld, bijvoorbeeld in termen van governance en financiering,

Langdurige zorg

Op 16 februari wees de Onderzoeksraad voor Veiligheid erop dat de verpleeghuizen tijdens de eerste golf hard zijn geraakt door het virus en dat het voor de aanpak van een crisis van groot belang is om aandacht te hebben voor alle kwetsbare groepen. De veldpartijen in de langdurige zorg hebben al initiatief genomen om gezamenlijk in beeld te brengen wat voor de toekomst noodzakelijk is. Het gaat hierbij om Verenso, NVAVG, V&VN, VGN, ActiZ en ZorgthuisNL. Ze hebben aangeven in het eerste kwartaal hierover met de minister van Langdurige Zorg en Sport in overleg te willen.

Het kabinet wil de positionering van de langdurige zorg verstevigen en zal daarom de sector laten aansluiten bij de bestaande overlegstructuren. Genoemd zijn: de inbreng van expertise uit de langdurige zorg in het OMT, de beleidsvorming door middel van een goede aansluiting bij de crisisstructuur binnen VWS en het formaliseren van de aansluiting bij de ROAZ-structuur in de regio.