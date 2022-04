Kabinet wil coronatoegangsbewijs toch uit tijdelijke wet halen

In zowel de Tweede als de Eerste Kamer is echter steeds minder steun voor het ctb, bleek eerder deze maand tijdens een debat in de Tweede Kamer over de vijfde verlenging. De wet moet om de drie maanden verlengd worden. De huidige verlenging is nu al gaande en loopt tot 1 juni. Het ziet ernaar uit dat de Eerste Kamer deze vijfde verlenging niet steunt. Ook de Raad van State toonde zich kritisch. De zesde verlenging komt waarschijnlijk al in mei in beide Kamers aan bod, deze keer “aan de voorkant”, voordat die van kracht wordt.

Tussenwet

Met het coronatoegangsbewijs mochten mensen tijdens de coronapandemie op bepaalde locaties alleen naar binnen als ze waren getest, gevaccineerd of aantoonbaar waren hersteld van corona. De maatschappelijke weerstand tegen de maatregel was groot.

Mogelijk wordt het ctb als maatregel nog in een tussenwet gegoten en later alsnog in de Wet publieke gezondheid geregeld. Deze laatste aanpassing duurt nog even, melden ingewijden.

Acute maatregelen

Kuipers verwacht dat het aantal besmettingen de komende periode laag blijft en hoopt “dat we in de zomer niet in de situatie komen om opnieuw maatregelen te treffen”. Tegelijk is er volgens hem “een serieuze kans dat op enig moment de besmettingen weer oplopen”. Als er dan toch weer enkele acute maatregelen nodig zijn buiten de tijdelijke wet, dan kom je volgens hem op noodmaatregelen zoals in de eerste golf. Maar de tijdelijke wet is volgens hem het kader. “We hopen dat het niet nodig is en we ook geen andere maatregelen hoeven te treffen.” (ANP)