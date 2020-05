Kaljouw: wegwerken stuwmeer patiënten duurt ‘heel lang’

Het wegwerken van het stuwmeer van 690.000 patiënten voor de ziekenhuiszorg is ‘een kwestie van hele lange adem’, heeft Marian Kaljouw, voorzitter van de NZa, gezegd bij de technische briefing aan de Tweede Kamer. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectiebestrijding bij het RIVM, meldt dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen blijft afnemen.

Dieptepunt

Het aantal behandelde patiënten in de medisch specialistische zorg is volgens de laatste cijfers gedaald naar een dieptepunt, maar volgens de NZa komt de ziekenhuiszorg de laatste dagen weer op gang, zei Kaljouw.

De zorg draaide volgens de laatste cijfers op veertig procent van de gebruikelijke capaciteit. Uit een zeer recente belronde van de NZa bij vier à vijf ziekenhuizen trekt Kaljouw de conclusie dat het aantal behandelingen toeneemt.

Teruggevallen

Het aantal behandelingen is sinds de uitbraak van het coronavirus in maart vooral teruggevallen voor de specialismen dermatologie, KNO en orthopedie. De zorg in de ziekenhuizen is het laagst in de zuidelijke provincies en Zuid-Holland.

De verwijzingen voor spoedzorg zijn op het normale niveau en de semi-spoedzorg op bijna dat niveau, maar die waren de afgelopen twee maanden ook nauwelijks teruggevallen. In de ggz komt de zorg sneller op gang dan bij ziekenhuizen: daar is het aantal verwijzingen ongeveer 75 procent van het gebruikelijke niveau.

Beschermingsmiddelen

“Knelpunten in de opschaling is het gebrek aan beschermingsmiddelen en zorgen over de beschikbaarheid van zorg personeel”, aldus Kaljouw. “Bovendien zijn er nog steeds cliënten die niet willen worden opgenomen als gevolg van risico op besmetting en bezoeksbeperking.” Maar zorgaanbieders zouden ook bang zijn voor kruisbestuiving.

Verpleeghuizen

Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectiebestrijding bij het RIVM, liet weten dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen blijft afnemen. Ook het aantal verpleeghuizen dat voor het eerst wordt geconfronteerd met besmettingen is gezakt tot een laag niveau.

De oversterfte, onder meer door corona, is met 9000 doden nu bijna even zo groot als de griepgolf van twee jaar geleden, heeft het RIVM berekend. De R0 blijft onder de één, maar dit cijfer loopt wel ongeveer twee weken achter op de huidige situatie.