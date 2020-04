Kamer bezorgd over naderende ‘code zwart’ op ic’s

De ziekenhuizen zijn met man en macht bezig om de ic-capaciteit snel op te schalen naar 2400, maar verschillende fracties stelden in het Kamerdebat de vraag of dit voldoende is om alle mensen op te vangen die intensieve zorg nodig hebben.

Zwarte fase

Als het niet lukt en de zwarte fase aanbreekt, wat gebeurt er dan, wie geeft er dan advies, vroeg PvdA-leider Lodewijk Asscher. Vorige week zegde het kabinet toe om deze week 1600 ic-plekken te hebben. Het zijn er zelfs meer geworden, 1900 nu, waarvan ruim 500 bestemd zijn voor mensen die andere levensbedreigende kwalen hebben.

Anderen hamerden nogmaals op het snel opvoeren van testen, omdat nu veel niet bekend is over het aantal besmettingen en over het aantal mensen dat eraan is overleden. Ook bereiken veel signalen de Kamer dat er nog lang niet genoeg beschermingsmiddelen zijn, zoals bij de thuiszorg. Medewerkers lopen daardoor risico en kunnen zelf ook mensen besmetten.

Vluchten uit NY

Meerdere partijen snappen niet waarom er nog steeds vluchten naar Nederland zijn uit corona-brandhaarden, zoals New York. Bovendien vinden ze het onjuist dat reizigers die dan in Nederland aankomen, niet getest worden en ongezien doorlopen.

Volle steun was er voor de verlenging van de coronamaatregelen tot en met 28 april die het kabinet dinsdag bekendmaakte. (ANP)