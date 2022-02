Kamer is verdeeld over kinderhartchirurgie

De coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU lijken minister Ernst Kuipers van VWS te steunen in zijn beleid om de kinderhartchirurgie te concentreren. Wel willen CDA en CU dat de minister zonder vooringenomenheid kijkt naar de keuze tussen twee of drie centra. Dat bleek bij het Kamerdebat op 24 februari.

De coalitiepartijen willen dat minister Kuipers in zijn definitieve besluit over de concentratie van de kinderhartchirurgie de uitkomsten van de impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betrekt. Die analyse zal naar verwachting over circa zes maanden klaar zijn. Bijzondere thema’s om mee te wegen, zijn volgens D66-partijgenoot Wieke Paulusma, de regionale spreiding van zorg, de gevolgen voor aanpalende zorg en de effecten op de opleidingscapaciteit. Haar motie krijgt steun van de coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen, waaronder JA21. Dat is van belang met het oog op een meerderheid in de Eerste Kamer.

Drie centra kinderhartchirurgie?

Voor Attje Kuiken (PvdA) ligt de optie van concentratie naar drie centra in plaats van twee nadrukkelijk op tafel. “Het is nog geen gelopen race. Het vertrouwen is naar nul gedaald. Het is verstandig om een pas op de plaats te maken en nieuwe selectiecriteria op te stellen.”

Zonder vooringenomenheid

Kuiken wil weten of D66 nog openstaat voor een concentratie naar drie centra. Paulusma wil zich daarover echter niet uitlaten. Zij beschouwt het advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), dat uitgaat van concentratie naar twee centra, als ‘een constatering’. Om die reden dient Kuiken een eigen motie in, waarin ze Kuipers vraagt om zonder vooringenomenheid te kijken naar de concentratie van de kinderhartchirurgie. Die motie krijgt steun van GL, SP, SGP en de coalitiepartijen CDA en CU. Beide moties zijn aangenomen.

NZa-impactanalyse

Verder neemt de Kamer moties aan die de scoop van de NZa-impactanalyse verbreden. Zo wil een Kamermeerderheid dat de NZa ook de gevolgen in kaart brengt in de scenario’s dat de kinderhartchirurgie zou verdwijnen uit het UMC Utrecht en het Erasmus MC. Bovendien wil de Kamer dat de minister internationale hartexperts betrekt bij het onderzoek.

