Kamer roept op tot maatregelen in jeugdzorg

Gemeenten moeten worden ondersteund in het wegwerken van wachttijden in de jeugdzorg, ervaringsdeskundigen moeten beleid helpen maken en oud-jeugdzorgmedewerkers moeten worden verleid om terug te komen. Met deze en andere maatregelen vraagt de Tweede Kamer het kabinet om in de te grijpen in de jeugdzorg.

De jeugdzorg is de afgelopen jaren gekenmerkt door een snel stijgende hulpvraag, waaraan steeds moeilijker kan worden voldaan. Op groeiende wachtlijsten staan kinderen en gezinnen die soms juist de hulp het hardst nodig hebben. De kwaliteit van de zorg laat soms te wensen over en de kosten hangen veel gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, als een molensteen om de nek.

Kopzorgen

Inmiddels ligt er een hervormingsagenda voor de jeugdzorg. De betrokken partijen, waaronder zorgaanbieders en gemeenten, hebben onder meer afgesproken dat sommige vormen van specialistische jeugdhulp worden ingekocht op landelijke schaal. Ook moet de inkoop van jeugdzorg veranderen en vooral simpeler worden, met als inzet minder administratie voor zorgaanbieders en minder kopzorgen voor de regio’s. De discussie over wat nog als jeugdzorg moet worden beschouwd en wat bijvoorbeeld een taak is voor het onderwijs wordt nog gevoerd.

1 miljard euro

De uitvoering van de hervormingsagenda is alweer vertraagd en de sector krijgt in de komende jaren een bezuinigingsopgave van ruim 1 miljard euro voor de kiezen. De Kamer ziet dat de nodige verbeteringen in de sector achterblijven en eist meer inzet voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. De Kamer stemde dinsdag in met in totaal elf moties die opriepen tot maatregelen voor een betere jeugdhulp en betere rechtsbescherming voor minderjarigen.

Witwassen

Een motie van PVV’er Patrick Crijns roept op om medewerkers die uit de jeugdzorg zijn vertrokken te “verleiden” om terug te keren. De motie wordt door een meerderheid van de Kamer aangenomen, maar GroenLinks-PvdA ziet zich gedwongen om tegen te stemmen. De motie vraagt namelijk om dit te doen binnen de vastgestelde financiële kaders, die dus een bezuiniging betekenen voor de sector. Volgens GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld gaan die twee niet samen en is de motie alleen bedoeld om de bezuinigingen ‘wit te wassen’.

Wat verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans (VVD) met de aangenomen moties gaat doen, moet binnenkort blijken.