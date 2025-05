Kamer roept opnieuw op tot weren van private equity in zorgsector

Beeld: alexkich/stock.adobe.com

Zorgminister Fleur Agema (PVV) is tegen een algeheel verbod op deze investeerders in de zorgsector en staat daarmee lijnrecht tegenover onder meer haar eigen partij.

De motie is vorige week ingediend door PVV-Kamerlid René Claassen, samen met CDA en SP. Het verzoek is ook dat er voor de zomer een plan van aanpak klaar is om PE uit de zorg te verbannen. Ook coalitiepartij NSC schaarde zich achter de motie, evenals GroenLinks-PvdA, SP, CDA, CU, DENK, PvdD en FVD. De linkse oppositie vindt sowieso dat de commercialisering is doorgeschoten, wijzend op de private huisartsenketen Co-Med die failliet ging toen geen goede zorg werd verleend en tienduizenden mensen zonder huisarts kwamen te zitten.

Belang

Het stoppen van dit soort investeerders in de zorg valt slecht bij de VVD en coalitiegenoot BBB. VVD-Kamerlid Judith Tielen wees in een debat juist op het belang van dit soort investeerders, waardoor zorgvoorzieningen juist op peil en betaalbaar blijven. De liberalen vinden dat ongewenst hoge winsten kunnen worden aangepakt via een nieuwe wet voor integere bedrijfsvoering, waarvoor ook Agema pleit.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat een motie voor een verbod op deze ‘sprinkhaankapitalisten’ zoals tegenstanders ze noemen, wordt aangenomen. Agema was als Kamerlid voor de PVV juist fel tegen de oprukkende commercialisering en vooral tegen PE in de zorg. (ANP)