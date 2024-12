Kamer wil concrete afspraken zien in hoofdlijnenakkoord ouderenzorg

In het nieuwe hoofdlijnenakkoord ouderenzorg moeten concrete doelstellingen over verschillende woonvormen en de arbeidsproblematiek staan. Een motie hierover van Tweede-Kamerlid Harmen Krul is op 3 december aangenomen.

De onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord zijn nog volop bezig. Het akkoord is een voornemen van het kabinet en wordt beschreven in het regeerakkoord. In het regeerakkoord staat dat de arbeidsmarkttekorten moeten worden afgewend en dat daarmee de ouderenzorg ook financieel houdbaar wordt.

Meetbare doelstellingen

Kennelijk zijn de afspraken tussen minister Fleur Agema van VWS, staatssecretaris langdurige zorg Vicky Maeijer en de veldpartijen over de arbeidsmarkttekorten tot nu toe nog te vaag, want Krul wil meetbare doelstellingen maken met de veldpartijen.

Meerwaarde

Wonen wordt niet meegenomen in het hoofdlijnenakkoord ouderenzorg, staat in de motie, en arbeidsmarkttekorten beperkt. Dat terwijl het aantal te bouwen ouderenwoningen -geclusterd, het zelfstandig wonen en de uitbreiding van plaatsen in een verpleeghuis – nu al achterloopt bij de ambities.

Krul stelt dat het hoofdlijnenakkoord ouderenzorg pas meerwaarde heeft als ook over huisvesting en arbeidsmarkttekorten afspraken worden gemaakt.