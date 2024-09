Kamermeerderheid: ‘Minister, stuur mpox-vaccins toch naar Afrika’

Nederland moet wel pokkenvaccins doneren aan de Afrikaanse landen waar het mpox-virus heerst. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Fleur Agema (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil voorlopig vasthouden aan de huidige voorraad in Nederland van 100.000 vaccins. Het RIVM adviseert een deel van de vaccins in Nederland juist wel te doneren.

Een nieuwe variant van het mpox-virus heerst nu in Congo, Burundi, Kenia, Rwanda en Uganda. Ook in Zweden en Thailand is het virus opgedoken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep landen met een vaccinvoorraad op om deze te doneren.

Brief

Minister Agema (PVV) schreef de Kamer donderdag dat ze vooralsnog niet overgaat tot donatie van vaccins. Ze vindt het onverantwoord om in te leveren op de huidige voorraad. In haar brief aan de Kamer vermeldde ze niet dat het RIVM haar heeft geadviseerd om een beperkt deel wél te doneren. Dat advies stond in een begeleidende nota die Agema met de Kamer deelde, meldt Nieuwsuur.

Bron

Een meerderheid van de Tweede Kamer (NSC, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP, CU, Denk, Partij voor de Dieren, SGP en Volt) vindt dat de minister het advies van het RIVM wel moet opvolgen. “Na corona hebben we geleerd dat als je een uitbraak wilt aanpakken, je dat bij de bron moet doen. We hebben zelfs afgesproken om vaccins te doneren”, zegt Kamerlid Wieke Paulusma van D66 tegen Nieuwsuur.

Houdbaarheid

Volgens het RIVM helpt de donatie van een deel van de voorraad het virus in te dammen. Nederland zou van de bijna 100.000 vaccins op voorraad er 13.200 kunnen missen. Het gaat dan om het deel waarvan de houdbaarheid volgend jaar verstrijkt.