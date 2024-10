Karremans hoort sluiting ggz-bedden Breburg via media

Staatssecretaris Vincent Karremans van VWS was ‘niet blij’ dat hij de sluiting van de ‘cruciale ggz-bedden’ van GGz Breburg via de media hoorde. Regionaal was er wel goed gecommuniceerd door Ggz Breburg, maar de landelijke partijen waren niet op de hoogte.

Dat staat in antwoorden op Kamervragen van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld na berichtgeving op Skipr. Met landelijke partijen was in 2022 afgesproken dat ggz-instellingen niet zomaar bedden voor de zwaarste ggz-patiënten konden afbouwen. Dat gebeurde nadat enkele ggz-instellingen kort na elkaar bedden sloten voor mensen met zware en acute ggz-problematiek. Over de sluiting had GGz Breburg wel contact gehad met zorgverzekeraar CZ en de NZa. Maar het ministerie van VWS was niet ingelicht, omdat financiële problemen niet de oorzaak waren.

Cruciale ggz-bedden

GGz Breburg heeft in juli haar twee high intensive care-afdelingen (HIC) in Breda en Tilburg samengevoegd. Deze aanpassing in de cruciale ggz gaat ook gepaard met een beddenreductie. Het gaat om de klinische afdelingen Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit (CVS) en de twee HIC-afdelingen in Tilburg en Breda. Reden is een tekort aan regiebehandelaren en specialisten in de cruciale ggz voor mensen met complexe psychische problematiek.

GGz Breburg

Volgens GGz Breburg is de nieuwe situatie niet slechter voor patiënten. “In plaats van 50 sub-optimale plaatsen hebben we nu 35 kwalitatief goede bedden”, zegt bestuurder Alex de Ridder in het AD. “We moeten deze discussie los zien van de aantallen. Het gaat echt om het borgen van kwaliteit.”